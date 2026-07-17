ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ (ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : July 17, 2026 at 8:01 AM IST
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ನಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯು ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ (ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್) ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬಹುದೇ?: ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಯ ರಚನೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದು ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರ್ಥ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಶೇಕಡ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಸೌಮ್ಯ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ) ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಾತ್ರ ಮಾರಕ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್) ಗೆಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಸ್ಥಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಸಹ ಒತ್ತಡ ಬೀರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಚಲನೆ, ನೆನಪು, ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸ್ಥಳ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸಂಕೇತವೇ?: ಜನರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ತೀವ್ರವಾದ ತಲೆನೋವು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್, ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ?: ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಜನರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ?: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವರದಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೋಮಾಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಮೆದುಳಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇಲ್ಲವೇ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯೂರೋನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ MDS ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://braintumor.org/brain-tumors/about-brain-tumors/brain-tumor-facts/
- https://www.uclahealth.org/news/article/4-brain-cancer-myths-debunked
- https://www.americanoncology.com/blogs/brain-tumor-myths-vs-facts-can-you-really-prevent-them
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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