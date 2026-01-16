ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇಳಿಕೆ, 6 ತಾಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವವರಿಗೆ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : January 16, 2026 at 8:27 PM IST
ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಲು ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ಇಲ್ಲವೇ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ದಣಿದಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.
ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಚಯಾಪಚಯ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು: ನಿರಂತರವಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರಿಸುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರಿಸುವವರು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹಸಿವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ 'ಗ್ರೆಲಿನ್' ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ನೀಡುವ 'ಲೆಪ್ಟಿನ್' ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಬೊಜ್ಜುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ನಷ್ಟ, ನಿದ್ರೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ NCBI ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನಸ್ಥಿತಿ: ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಜನರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಂತರ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಗಮನ, ಸ್ಮರಣೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂರಾರು ಜೀನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಗಾಯಗಳು ಗುಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಷ್ಟ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮರಣದ ಅಪಾಯ, ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ: ರಾತ್ರಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೃತಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸವು ಕಾರು ಅಪಘಾತಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು NIH ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಕಾಫಿಯಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಷವರ್ತುಲವಾಗಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
