ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಡಾ. ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮಧುಮೇಹ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಮಧುಮೇಹ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನ: ಡಾ.ಅನುಭಾ ಜೈನ್
Published : April 27, 2026 at 1:15 PM IST
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದ ಹೊರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಒಕ್ಕೂಟ 2025ರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 583 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 101 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.11.7ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹರಡುವಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
'ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಈ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 2050ರ ವೇಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಮಧುಮೇಹಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಸಂಜಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಅನುಭಾ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಧುಮೇಹ ಭಾರತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾ.ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ತಜ್ಞರು ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಸುಧಾರಿತ ಆರೈಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಟೈಪ್-2 ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ರೆಟಿನೋಪತಿಯಂತಹ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ AI ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗಳ ಕುರಿತು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
1. ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಮಧುಮೇಹವು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣರಹಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರ್ಣಯ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಡ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಗರೀಕರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹವು ಬಹುಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಹಾನಿಯಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಆನುವಂಶಿಕ, ಜೈವಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಇದು ತುಂಬಾ ಕಳವಳಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಗಮನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವು 40ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 20ರಿಂದ 40 ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಬೊಜ್ಜು, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಈ "ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಏಜ್" ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು (ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಂತಹ ಪರದೆಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ) ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಎಂದರೆ ದಶಕಗಳ ರೋಗ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕೇವಲ ನಿಯಂತ್ರಣವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘ, ತೊಡಕು ಮುಕ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.
3. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಮಧುಮೇಹವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಕ್ಷಣರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆಯಾಸ, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ, ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ, ಬೊಜ್ಜು, ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಪಿಸಿಒಡಿ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಧುಮೇಹದ ಸರಳವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತೆಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
4. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಊಟಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ವಾರಕ್ಕೆ 150ರಿಂದ 170 ನಿಮಿಷಗಳು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಡ್ಡಾಯ). ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಏರಿಳಿತದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? ಇದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಮಧುಮೇಹ ವಿರೋಧಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಬೆವರುವುದು, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಏರಿಳಿತ, ತಲೆನೋವು, ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಅಸಹಜ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ನರ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಪದವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ವಿರೋಧಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪುರಾವೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕದ ಸುಮಾರು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳು (ಸುಮಾರು 800 kcal/ದಿನ) ಹಾಗೂ GLP-1 ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳು (ಉದಾ: ಸೆಮಾಗ್ಲುಟೈಡ್) ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಉಪಶಮನವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6. ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳೇನು?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ (ಬೀಟಾ ಕೋಶಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೋಶಗಳಾಗಿವೆ). ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಕೀಟೋಆಸಿಡೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹು ದೈನಂದಿನ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
7. ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವು ಬಲವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪೋಷಕರು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅಪಾಯವು ಶೇ.80ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕ್ರಮಣ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಬಹುದು.
8. AI, ನಿರಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ , ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಥೆರಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. SGLT2 ಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು GLP-1 ಅನಲಾಗ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಗಮನವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿ 7ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ HbA1c, ಸರಿಯಾದ BMI, ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪಾದದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯಂತಹ ಗುರಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವತ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ (CGM), ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಲೂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ, ನೈಜ ಸಮಯದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡಕೋಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಯ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ, ರೋಗಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
9. ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ (ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ) ಬೆವರು, ಬಡಿತ, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಔಷಧ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫೋನಿಲ್ಯುರಿಯಾಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಸಕಾಲಿಕ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ; ಇಂಟ್ರಾವೆನಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗಾಗಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
10. ಉತ್ತಮ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಇದೆಯೇ? ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ GLP-1 ಅನಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು SGLT2 ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಔಷಧಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿವೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದಶಕವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೂಡ ಬರಲಿವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬಲವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಈಗ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರಣಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮಧುಮೇಹ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಬೆಂಬಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೆಟುಕುವದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅದರ ತೊಡಕುಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
11. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಡಾ. ರೆಡ್ಡಿ: ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಸೇವಿಬೇಕು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. 30ರ ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ, ಮಧುಮೇಹ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆ, ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳಾಗಿವೆ.
