ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಭಾರತ
ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಘಟಕಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 30, 2026 at 4:09 PM IST
ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಸಾಧಿಸದ ಸಾಧನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 'ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾ'ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾ?: 'ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾ' ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಔಷಧದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಔಷಧಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಂತಹ ನಿಯಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ರಕ್ತದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭಾರತವು ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು "ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾ-2026" ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾ ಆಯೋಗದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರಕ್ತನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಎಂಬುದರ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಭೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ರಕ್ತನಿಧಿ ತಜ್ಞರು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರವಾನಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಗುರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷ ಮಂಗ್ಲಾ ಅವರು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಕ್ತ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಅಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳು ಏಕರೂಪದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ರಕ್ತವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಫಾರ್ಮಾಕೊಪಿಯಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ವಿ.ಕಲೈಸೆಲ್ವನ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳು ರಕ್ತ ನಿಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ರಕ್ತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು, ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರಕ್ತವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಬಳಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರತಿ ರಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 100% ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಈ ಸಾಧನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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