ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ; ವರ್ಷದೊಳಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಭಾರತವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದಾತಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 20, 2026 at 3:31 PM IST

5 Min Read
ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈನಡಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದಾತಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸೆಲ್-ಲೈಸೇಟ್ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಅಲೋಜೆನಿಕ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಿಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಜೀವಕೋಶ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಂತ 1 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಜೀನೋಮ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯಾವ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಲಿಸುವ ಬದಲು, ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದಾಗ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

ದಾತಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಬಳಿಕ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕೀಮೋ-ರೇಡಿಯೊಥೆರಪಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಡಿಎನ್‌ಎಯಲ್ಲಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಅನುಕ್ರಮ (ಎನ್‌ಜಿಎಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟಿ-ಕೋಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಸುಧಾರಿತ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಆರ್ ಟಿ-ಸೆಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗೆಡ್ಡೆ-ಒಳನುಸುಳುವ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ತಡವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಸಕಾಲಿಕ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಧೂಮಪಾನದಿಂದ 17 ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ತಂಬಾಕು, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾತ್ರ 17 ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ದ್ರವ ಬಯಾಪ್ಸಿಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳೂ ಲಭ್ಯ: ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ್ರವ ಬಯಾಪ್ಸಿಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಕ್ತ, ಲಾಲಾರಸ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಪಿಎಸ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಬಯೋಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ HPV ಲಸಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಲಸಿಕೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ: ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಔಷಧ ನಿಯಂತ್ರಕ ಜನರಲ್ (CDSCO) ನಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಐಸಿಎಂಆರ್​ನಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇದೆ. ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವು ವೈದ್ಯರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಸಿಕೆ ನಿಜವಾದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

