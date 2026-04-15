ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ವಿವಿಧ ಗಂಭಿರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಸಂಶೋಧನೆ
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : April 15, 2026 at 2:34 PM IST
ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವು ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Lund University ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
6 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ: ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು, ಯುವ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ರೋಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ODDS) ನೋಂದಣಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 17ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡುವ ಸ್ವಯಂ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾದ ತೂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕವು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಗುಣವಾದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಠಿಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು?: 29 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 84 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಪನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪಾಯವು ಶೇಕಡಾ 84 ರಷ್ಟು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಹೃದಯ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡವು ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 0.4 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 17 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ತೂಕವು ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ದೇಹ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ (BMI) 30 ಮೀರಿದಾಗ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ, ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಳಿತಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರದಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯದ ಮಾದರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕ ಹುವಾಂಗ್ ಲೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಹೊರೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಶೇಖರಣೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ, ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬದಲಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು.
ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳೇನು?:
- ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಕೆಲವು ಜೀವನಶೈಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಒಬ್ಬರ ಆಹಾರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ.
- ಸರಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು - ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2 ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು, ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
- ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ವೇಗದ ವಾಕಿಂಗ್ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
- ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ನಾವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
