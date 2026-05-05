ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಭೀತಿ: ಏನಿದು? ವೈರಸ್​ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? ನೋಡೋಣ.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 5, 2026 at 2:35 PM IST

4 Min Read
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಲಿಗಳ ಮೂತ್ರ, ಲಾಲಾರಸ ಹಾಗೂ ಮಲದ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್​ನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಜನರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಿಂದ 60ರಷ್ಟು ಮಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್ಓ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್​ಓ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್‌ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲಿಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಗುಲುವುದು. ಅಂದ್ರೆ, ಸೋಂಕಿತ ಇಲಿಗಳ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದೊಂದಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು, ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏನಿದು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್, ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವೈರಸ್ ಅಳಿಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಡಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೀವಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 1993 ಮತ್ತು 2022ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 864 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇಲಿಗಳು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜ್ವರ ತರಹದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?: ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್‌ನಿಂದ ನಟ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾಕ್‌ಮನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬೆಟ್ಸಿ ಅರಕಾವಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಇದು ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂಗ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ICU) ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸೋಂಕು ಮುಂದುವರೆದು ತೀವ್ರವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇಲಿಗಳ ಮಲ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಲೀಚ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಿಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪೊರಕೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಏರೋಸಾಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

