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ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಗ್ಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಸಂಶೋಧನೆ

ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

AVOCADO HEALTH BENEFITS AVOCADO TO REDUCE BAD FAT AVOCADO for HEART HEALTH ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 29, 2026 at 5:28 PM IST

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ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇಬು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಸಿರು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ದುಬಾರಿ ಹಣ್ಣು, ನಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆವಕಾಡೊ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

AVOCADO HEALTH BENEFITS AVOCADO TO REDUCE BAD FAT AVOCADO for HEART HEALTH ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಅಮೆರಿಕನ್​ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲಿಪಿಡಾಲಜಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧಕರು, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವರ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆವಕಾಡೊವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆವಕಾಡೊ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

AVOCADO HEALTH BENEFITS AVOCADO TO REDUCE BAD FAT AVOCADO for HEART HEALTH ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಆವಕಾಡೊಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಮೊನೊಸಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಬ್ಬು ದೇಹದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಡಾಲ್ಡಾ, ವನಸ್ಪತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗಿಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆವಕಾಡೊದಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳುಗಳು ಆಹಾರದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಇವುಗಳ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

AVOCADO HEALTH BENEFITS AVOCADO TO REDUCE BAD FAT AVOCADO for HEART HEALTH ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ: ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಆವಕಾಡೊ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆವಕಾಡೊಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಆವಕಾಡೊ ತಿರುಳನ್ನು ಟೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಈ ಹಣ್ಣು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಆವಕಾಡೊ ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

AVOCADO HEALTH BENEFITS AVOCADO TO REDUCE BAD FAT AVOCADO for HEART HEALTH ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಆವಕಾಡೊ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಆವಕಾಡೊ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಡಿಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

AVOCADO HEALTH BENEFITS
AVOCADO TO REDUCE BAD FAT
AVOCADO FOR HEART HEALTH
ಆವಕಾಡೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ
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