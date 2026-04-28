ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲು & ಒಸಡಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಧುಮೇಹವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಧನಂಜಯ್ ಟಿಪ್ಲೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 28, 2026 at 9:00 AM IST
ಭಾರತವು ಇದೀಗ ವಿಶ್ವದ 'ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯುವ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಒಸಡುಗಳು ಊತಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮಧುಮೇಹದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಧನಂಜಯ್ ಟಿಪ್ಲೆ ಅವರು, ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಧುಮೇಹದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ಕಾರಿ ದಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ರಿತೇಶ್ ಕಲಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಲ್ಲು, ಒಸಡು ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ. ಪ್ರೊ.ಡಾ.ರಿತೇಶ್ ಕಲಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಮೂಳೆ ರಚನೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಸಡುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅಲುಗಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉದುರಬಹುದು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.'
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಒಸಡು ಉರಿಯೂತ: ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಯಿಯ ಕುಹರ(Oral Cavity)ದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಸಡುಗಳ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಒಣ ಬಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಒಣ ಬಾಯಿ (ಬಾಯಿಯ ಶುಷ್ಕತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಜೆರೋಸ್ಟೊಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಲಾಲಾರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಒಣ ಬಾಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಳಂಬ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಬಾಯಿಯೊಳಗಿನ ಗಾಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕಲಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಾಯದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಗಾಯಗಳು ನಿರಂತರ ಸೋಂಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಗೈವಿಟಿಸ್: ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹರಡುವಿಕೆ (ಒಸಡುಗಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉರಿಯೂತ) ಶೇ.50ರಿಂದ 90ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ.10ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 2 ರಿಂದ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ಪೆರಿಯೊಡಾಂಟಿಟಿಸ್: ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲ್ಲಿಟಸ್ (T1DM) ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ.73ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಸಡು ಉರಿಯೂತ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶೇ.27ರಷ್ಟು ಜನರು ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು. ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಒಸಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತೀವ್ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವಲ್ಲದವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಅಪಾಯ) ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ.71.11ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೇ.64.44 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಪಿರಿಯಾಂಟೈಟಿಸ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯೊಡಾಂಟಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮಧುಮೇಹದ ಆರನೇ ತೊಡಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ: ಡಾ.ಕಲಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಒಸಡುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು:
- https://www.frontiersin.org/journals/oral-health/articles/10.3389/froh.2024.1346814/full
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666970624000544
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
