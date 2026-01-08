ETV Bharat / health

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.52.2ರಷ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ: ಕಾರಣಗಳೇನು? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 8, 2026 at 4:58 PM IST

ರಕ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ರಕ್ತಹೀನತೆ' ಎನ್ನುವರು. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಕ್ತ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 5ರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.52.2ರಷ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ತಾಯಿಯ ಮರಣ, ಅಕಾಲಿಕ ಹೆರಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣದ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಏರುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾಯಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಡಿಎಂ ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಸೂತಿ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ ಎನ್.ವಿ ಅವರು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ದುರ್ಬಲ: ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ರಚನೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  1. ಆಲಸ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
  2. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸುಸ್ತು
  3. ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ
  4. ಚರ್ಮ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
  5. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ
  6. ಕೀಲುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಎಂದು ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ ಎನ್.ವಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು:

  1. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊರತೆ
  2. ಹಠಾತ್ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು
  3. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾರಣ
  4. ಅತಿಯಾಗಿ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು.

ಔಷಧಿಗಳ ಮಿತಿ ಮೀರಿದರೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ: ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮಿತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ದ್ರಾವಣ: ತೀವ್ರ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ IV ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ದ್ರಾವಣವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರವೇ, IV ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?: ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪಾಲಕ್, ಬೇಳೆ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಖರ್ಜೂರದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಗಾಯತ್ರಿ ಭಟ್ ಎನ್.ವಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

