ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅತಿಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ?: ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕೆಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅತಿಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವೈದ್ಯರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
Published : January 5, 2026 at 7:43 PM IST
ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ, ಆ ನೀರು ಕಾಲರಾ, ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ನಂತಹ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗುವ ನೀರನ್ನು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕರುಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಕಾಲರಾ: ಟೈಫಾಯಿಡ್, ಕಾಲರಾಕ್ಕೆ ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಟೈಫಾಯಿಡ್ ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಟೈಫಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾಲರಾದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಎರಡೂ ರೋಗಗಳು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಬಹುದು.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ & ಇ: ಅಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಇ ನಂತಹ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಮಾಲೆ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ತಿಂಗಳುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭೇದಿ, ಕರುಳಿನ ಹುಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಭೇದಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಮಲ, ಸೆಳೆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?: ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ, ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು. ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ತೆರೆದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
