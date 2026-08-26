ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್1ಎನ್1 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ, ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಐಎಂಎ
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 1,770ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್1ಎನ್1 ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಗೌತಮ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್.
Published : August 26, 2026 at 3:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಎ (H1N1) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನದ ಏರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಜನರು ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ (IMA) ಬುಧವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ H1N1 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಾಲಮಾನದ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಐಎಂಎ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳು 1,770ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಿಂದಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ.
ಐಎಂಎ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ನಡೆಸಿದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಪರಿಚಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ವೈರಸ್ ಕಾಲೋಚಿತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಎ (H1N1) ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ H1N1 ಸೋಂಕುಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಐಎಂಎ ಹೇಳಿದೆ.
H1N1 ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: H1N1 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ನಿರಂತರ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು, ತೀವ್ರ ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಸ್ರವಿಸುವ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮೂಗು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಡಿಲವಾದ ಮಲ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ರೋಗಿಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಐಎಂಎ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಎದೆ ನೋವು, ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ, ತುಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ತುರ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಇತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾದ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ, ಗೊಂದಲ, ತೀವ್ರ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ ಸೇರಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಗೊಣಗುವುದು, ತೀವ್ರವಾದ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಪೋಷಕರು ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.
H1N1 ಒಂದು ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಬಳಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಐಎಂಎ ಬಲವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜನರು ಜ್ವರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಜಿಥ್ರೊಮೈಸಿನ್, ಅಮೋಕ್ಸಿಸಿಲಿನ್-ಕ್ಲಾವುಲನೇಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸೆಫಿಕ್ಸಿಮ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಬಳಕೆ ಬೇಡ: 'ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಬಳಕೆಯು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ (AMR) ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ನಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧಿಗಳು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಐಎಂಎ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜ್ವರ ತರಹದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಲೋಚಿತ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಐಎಂಎ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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