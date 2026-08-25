ಸೂಪರ್ಬಗ್ನ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಒಡೆಯುವ ಹಸುವಿನ ಕರುಳಿನ ಕಿಣ್ವ: IISc ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ
ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕ-ನಿರೋಧಕ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು IISc ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 8:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸೂಪರ್ಬಗ್ನ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಒಡೆಯುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜೀವಕ-ನಿರೋಧಕ ಗಾಯದ ಸೋಂಕುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಹಸುವಿನ ಕರುಳಿನಿಂದ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಬಹುದು, ಪ್ರತಿಜೀವಕ-ನಿರೋಧಕ ಗಾಯದ ಸೋಂಕುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಅಸಿನೆಟೊಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೌಮನ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾಯಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆದ್ಯತೆಯ ರೋಗಕಾರಕ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (AMR) ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಸೂಪರ್ಬಗ್ಸೂಪರ್?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು (Antibiotics) ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯದ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Drug Resistance) ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಬಗ್ಸೂಪರ್ಬಗ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳು (ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಲಿಪಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಕೋಶೀಯ DNA ಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ತಡೆಗೋಡೆ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸುವಿನ ರುಮೆನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, IISc ತಂಡವು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ನಂತರ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂತಹ ಕಿಣ್ವಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಭರಿತ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಡೆಯಬಹುದೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
'ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.45 ಹಾಗೂ ಶೇ.95ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಡ್ಡ-ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ' ಎಂದು IIScಯ ಅಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖಕ ಡೆಬಾಸಿಸ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ CRhAB ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತು, ಇದು ಅಸಿನೆಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೌಮನ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ರುಮೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಿಣ್ವವು ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿತು.
ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಯ್ದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೊದಲ ಲೇಖಕಿ ರೇಷ್ಮಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಲೆಬ್ಸಿಯೆಲ್ಲಾ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ CRhAB ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ESKAPE ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. 'ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಕಿಣ್ವವು ಎ.ಬೌಮನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಕೆ.ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಐಐಎಸ್ಸಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖಕಿ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು CRhABಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಗಾಜ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಗಾಯ ಸೋಂಕಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇಲಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಿಣ್ವ ಲೇಪಿತ ಗಾಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೇಷ್ಮಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ತಂಡವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು. ಮಧುಮೇಹ ಪಾದದ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಪ್ಯಾಚ್ ತರಹದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಉಸಿರಾಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ನೆಬ್ಯುಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ CRhAB ಸೂತ್ರೀಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು, ಸ್ಥಾಪಿತ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೇಷ್ಮಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://www.nature.com/articles/d44151-024-00189-2
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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