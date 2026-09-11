ನಾಗರಹಾವು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹಾವುಗಳ ವಿಷಕ್ಕೆ ನೂತನ ಔಷಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ IISc ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ನಾಗರಹಾವು ಹಾಗೂ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಐಐಎಸ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 4:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಗರಹಾವು ಸೇರಿ ಹಲವು ಹಾವುಗಳ ವಿಷ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಐಐಎಸ್ಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ (IISc) ಮತ್ತು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (DTU) ಸಂಶೋಧಕರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಗರಹಾವು, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಹಾವುಗಳ ವಿಷದಿಂದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಮರುಸಂಯೋಜಿತ (recombinant) ಪ್ರತಿವಿಷವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50,000 ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಐದು ನ್ಯಾನೊಬಾಡಿಗಳು ಬಹು ಕೋಬ್ರಾ ವಿಷಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾವಿನ ವಿಷವು ನರಗಳು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಜಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿವಿಷಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಳೆಯ ವಿಧಾನವು ಬ್ಯಾಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು (ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದೇ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು), ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: IIScಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುನಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಯುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಲೌಸ್ಟ್ಸೆನ್ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಾಗರಹಾವು ಸೇರಿದಂತ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧಕರು ನ್ಯಾನೊಬಾಡಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಐದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕಾಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ತುಣುಕುಗಳು ವಿಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಷದ ವಿರೋಧಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಳೆಯದು. ನಾಗರಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲಿಗಳು: ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕಲ್ಡ್ ಕೋಬ್ರಾ, ಮೊನೊಕ್ಲ್ಡ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಷವನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾದ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಈ 'ನ್ಯಾನೊಬಾಡಿ ಕಾಕ್ಟೈಲ್' ಪ್ರತಿವಿಷವು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ವಿಷವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಇದು ಸಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 'ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಥವಾ ನರವಿಷದ (ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್) ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಲಿಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದವು' ಎಂದು ಪ್ರೊ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸುನಾಗರ್ ಹೇಳಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ: ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹಾವಿನ ವಿಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮೆಲಿಡ್ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ತಂಡವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಅಲ್ಪಕಾಯಗಳು, ಲಾಮಾಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು, ಭಾರತೀಯ ಹಾವುಗಳ ವಿಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರತಿವಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರೋಗನಿರೋಧಕ ನೀಡದೆಯೇ ಮರುಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಕೃತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇತರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
'ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವಿನ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರುಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರತಿವಿಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಲೌಸ್ಟ್ಸೆನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಟಿಯು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕಿ ಆನ್ ಲ್ಜುಂಗಾರ್ಸ್ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರತಿಕಾಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾವಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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