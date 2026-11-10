ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಮ್ಮು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 10, 2026 at 5:43 PM IST
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ (ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ) ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದೆ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೈಪುರದ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಹರ್ಶಿಲ್ ಅಲ್ವಾನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ಅಸ್ತಮಾ: ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ಎದೆಯ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಿಒಪಿಡಿ: ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಲೋಳೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ COPDಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ, ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಬ್ರಾಂಕಿಯೆಕ್ಟಾಸಿಸ್: ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು, ಭಾರೀ ಲೋಳೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು.
- ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕುಗಳು: ವೈರಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳು ವಾಸಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ (ಜಿಇಆರ್ಡಿ): ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಎದೆಯುರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಮೂಗಿನಿಂದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್: ಮೂಗು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ನಿಂದ ಲೋಳೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೈನುಟಿಸ್: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ: ಹೃದಯವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಇದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಗವು ಒಂದೇ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಔಷಧಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ರೋಗ ಗುರುತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಕ್ಸ್-ರೇ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್-PFT).
ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
- ನಿರಂತರ, ಮರುಕಳಿಸುವ ಕೆಮ್ಮು
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಉಬ್ಬಸ
- ಅತಿಯಾದ, ನಿರಂತರ ಲೋಳೆಯ ಅಥವಾ ಕಫ
- ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಎದೆ ನೋವು
- ಕೆಮ್ಮು ರಕ್ತ
- ನಿದ್ರೆ, ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ
- ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಗುಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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