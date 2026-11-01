ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕೇ? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿವು
Cardio Exercise for Heart: ಹೃದಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 1, 2026 at 6:35 PM IST
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೂ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯವೇ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರೆಳೆಯುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹೃದಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ, ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹೃದಯ ರಕ್ಷಿಸಲು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಔಷಧದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಯಾಪಚಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ದಹಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನಾಯು ಜೀವಕೋಶವೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಡಿಯೋ (ನಡೆಯುವುದು, ಓಡುವಂತಹ) ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್: ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೊಡೆಗಳು, ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಏಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
- ಲಂಜೆಸ್: ಲಂಜೆಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಕಾಲು, ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಪುಶ್ ಅಪ್ಸ್: ಪುಶ್ ಅಪ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಗೋಡೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಊರಿ ಇಲ್ಲವೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎದೆ, ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ 'ಕೋರ್' ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಸ್ & ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು: ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ಸ್ & ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದರ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಇವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.
- ಹಗುರವಾದ ಡಂಬ್ಬೆಲ್ ತರಬೇತಿ: ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಸಪ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹಗುರವಾದ ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್: ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇವು 'ಕೋರ್' ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು?: ವಾರಕ್ಕೆ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ತೀವ್ರತೆಯ ಓಟ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಬಹುತೇಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಸುಧಾರಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಹೃದಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಮ್ಯತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ, ಹೃದಯ ಕವಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಎತ್ತುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಬಳಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಪಕದಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಡಿ. ಬಲವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೇಳೆ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಅನೇಕ ಜನರು ಶ್ರಮದಾಯಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ತಳ್ಳುವುದು, ಎತ್ತುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು, ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್, ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯ: ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ದೇಹವನ್ನು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಇಲ್ಲವೇ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6172294/
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915026000870
- https://www.heart.org/en/healthy-living/exercise-and-physical-activity/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults
- https://www.escardio.org/communities/councils/cardiology-practice/education/cardiopractice/physical-activity-for-cardiovascular-prevention/
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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