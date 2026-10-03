ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ದುರ್ವಾಸನೆ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ?
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರವು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಏ? ಈ ಕುರಿತು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : October 3, 2026 at 5:08 PM IST
ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೊರೆ ಬರುವ ಮೂತ್ರ, ತೀವ್ರವಾದ, ಘಾಟು ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಂಭೀರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿಯಿಂದ ಪಾರದರ್ಶಕದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಸೇವಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮೂತ್ರವು ಬಹಳ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದ್ರವದ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ, ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಂಶದ ಮಟ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು, ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಸೇವನೆ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕಗಳು ಅದನ್ನು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರದ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? ಮೂತ್ರದ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಮೂತ್ರವು ಸಾಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಾವರಿ, ಕಾಫಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯು ಸಹ ಮೂತ್ರದ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉರಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು, ಜ್ವರದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ (UTI) ಸೂಚನೆಯಾಗಿಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೊರೆ ಮೂತ್ರ & ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೂತ್ರ ತಡೆಹಿಡಿದ ನಂತರ ತುಂಬಿದ ಮೂತ್ರಕೋಶದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೂತ್ರವು ಶೌಚಾಲಯದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ರಭಸದಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನೊರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಶೋಧಿಸುವ ಘಟಕಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಬುಮಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ (Creatinine) ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತಹ ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂತ್ರದ ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪು ಇಲ್ಲವೇ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಾಢ ಕಂದು, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಯಕೃತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮಂಜಿನಂತೆ, ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವ ಮೂತ್ರವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಸೋಂಕು, ಹರಳುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಉರಿ, ಜ್ವರ, ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕಾಲುಗಳು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಊತ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ, ನಿರಂತರ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುವುದು, ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗದಿರಬಹುದು, ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಮೂತ್ರನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಮುಂದಿನ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಒಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಸೇವನೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಉರಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವರದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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