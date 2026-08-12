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ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?; ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು & ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಏನಿದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಕಾಯಿಲೆ? ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

GALLSTONES cholecystitis causes and symptoms Prevention of cholecystitis ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 12, 2026 at 12:04 PM IST

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ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಕೃತ್ತು ಪಿತ್ತರಸ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶವು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪಿತ್ತಕೋಶವು ಪಿತ್ತನಾಳಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೊಳವೆಯಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಳಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿತ್ತರಸವು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉರಿಯೂತ, ತೀವ್ರ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಠಾತ್ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದರೆ ಇದನ್ನು 'ತೀವ್ರವಾದ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಜನರು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಜನರು ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

  • ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು: ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿತ್ತರಸ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದಪ್ಪ ಪಿತ್ತರಸ: ಪಿತ್ತರಸವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  • ಸೋಂಕುಗಳು: ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
  • ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು: ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾಗೂ ಪಿತ್ತರಸ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಕಡಿಮೆಯಾದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು: ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಪವಾಸ: ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ, IV ದ್ರವಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
GALLSTONES cholecystitis causes and symptoms Prevention of cholecystitis ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat, Getty Images)

ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್‌ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನು?:

  1. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ) ತೀವ್ರ ನೋವು.
  2. ಬಲ ಭುಜ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನೋವು ಹರಡುತ್ತದೆ.
  3. ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ
  4. ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಶೀತ
  5. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ಮೃದುತ್ವ
  6. ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚರ್ಮದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ (ಕಾಮಾಲೆ) ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ
  7. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಅಪಾಯ?:

  • ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು
  • 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರು
  • ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವವರು
  • ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು
  • ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು

ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್‌ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:

  1. ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
  2. ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸೋಂಕಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
  3. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
  4. CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲವೇ MRI: ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  5. HIDA ಸ್ಕ್ಯಾನ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?: ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

  • ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೀವು ರಚನೆಯಾಗಬಹುದು.
  • ಅಂಗಾಂಶ ನಾಶ (ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್).
  • ಪಿತ್ತಕೋಶ ಛಿದ್ರ.
  • ಹೊಟ್ಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆ.
  • ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  • ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೈಟಿಸ್‌ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?:

  1. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಆಹಾರ: ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.
  2. ಎಣ್ಣೆ, ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  3. ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ: ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ತ್ವರಿತ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು: ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಠಾತ್ತನೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
  5. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುವಾಗಿ ಊಟ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಲ್ಯಾಪರೊಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕೊಲೆಸಿಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ): ಸೋಂಕು, ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಿದ್ದಾಗ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪಿತ್ತಕೋಶವಿಲ್ಲದೇ, ಯಕೃತ್ತು ಪಿತ್ತರಸ ನೇರವಾಗಿ ಕರುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ನೋವು, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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