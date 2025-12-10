ETV Bharat / health

ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾನಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು, ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳ ಬಳಕೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿಳಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿಗೆ (UTI) ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

URINARY TRACT INFECTION UTI CAUSES OF URINARY TRACT INFECTIONS ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 10, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಲ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTI) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 150 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರನಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂತ್ರನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೆಳ ಹಂತದ ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋಂಕುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಪರಿಣಾಮ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಐಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುಟಿಐಗಳ ಅಪಾಯ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನು ನೋವು: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೋವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಯುಬಿಕ್ ಮೂಳೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಬೆನ್ನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ನೋವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.

ಮೂತ್ರದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ: ಮೂತ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ ವಾಸನೆಯು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪು, ಕಡುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಂದು ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:

  • ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಜ್ವರ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಆಯಾಸ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
  • ಮೂತ್ರನಾಳವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  • ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಬಳಿಕ 2ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

TAGGED:

URINARY TRACT INFECTION
UTI
CAUSES OF URINARY TRACT INFECTIONS
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು
URINARY TRACT INFECTION SYMPTOMS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.