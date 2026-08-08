ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರೆಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ನರಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
Published : August 8, 2026 at 2:27 PM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಜನರು ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಳಜಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ, ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ನರಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನುಚಿತ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ನರಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿರಂತರ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಠಾತ್ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಯಾವಾಗ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?: ಕೈಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ನರಮಂಡಲ, ಬೆನ್ನುಹುರಿ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ನರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನರಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಾಗ, ಇವುಗಳ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸಂಕೇತಗಳು ಮೆದುಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನರಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ನಂತರ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತ ನಂತರ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ತೋಳಿನೊಂದಿಗೆ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಾನಗಳು ನರಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂವೇದನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?: ಕೈಗಳು ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಹಾಗೂ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಎಣಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ, ತಕ್ಷಣದ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಬೆನ್ನುಹುರಿ, ನರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ನರರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು: ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ನಿರೋಧಕ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಹೊದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮತೋಲನ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸೇರಿವೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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