ETV Bharat / health

ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ANTI NAUSEA BAND EYE GLASS HOLDING BROOCH RUBBER BAND HOLDER BRACELET ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 25, 2026 at 4:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ರಜಾದಿನಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು.. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೊಗಸಾದ ಪರಿಹಾರಗಳಿವೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಣಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನ, ಆನಂದದಾಯಕ ರಜೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರು, ಬಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ANTI NAUSEA BAND EYE GLASS HOLDING BROOCH RUBBER BAND HOLDER BRACELET ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ (Getty Images)

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರೆಗೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಬಾರಿ ವಾಕರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಈಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಶರ್ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ.

ಈ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಶರ್ ಬಿಂದುವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾಕರಿಕೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಈಗ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಪಟ್ಟಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ANTI NAUSEA BAND EYE GLASS HOLDING BROOCH RUBBER BAND HOLDER BRACELET ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ವಾಕರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ (Eenadu)

ಐಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೂಚ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದು ನೀಡುತ್ತದೆ? ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವಕಾಶ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಮುರಿದರೆ, ಅದು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, 'ಐಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೂಚ್' ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗುಂಡಿಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬ್ರೂಚ್‌ಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮಿತ ಬ್ಯಾಂಗಲ್: ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಲು ಅಥವಾ ಪೋನಿಟೇಲ್‌ಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶೈಲಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ANTI NAUSEA BAND EYE GLASS HOLDING BROOCH RUBBER BAND HOLDER BRACELET ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ಐಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರೂಚ್ (Eenadu)

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತಲೂ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳೆ ಅಥವಾ ಸೊಗಸಾದ ಲೋಹದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಶನ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಳೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ANTI NAUSEA BAND EYE GLASS HOLDING BROOCH RUBBER BAND HOLDER BRACELET ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ (Eenadu)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ನಿದ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆಯೇ?: ನಿದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?; ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  2. ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಧಿಕ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಲಕ್ಷಣ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಿ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
  3. ಯಾವ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ? ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಲಿಸ್ಟ್
  4. ಯಾವ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ? ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಲಿಸ್ಟ್
  5. ನಿತ್ಯವೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?; ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು?

TAGGED:

ANTI NAUSEA BAND
EYE GLASS HOLDING BROOCH
RUBBER BAND HOLDER BRACELET
ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ
USEFUL GADGETS FOR SUMMER TOUR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.