ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಯಕೃತ್ತಿನ(ಲಿವರ್) ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 17, 2026 at 8:00 AM IST
ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಜೀವಸತ್ವಗಳು (ವಿಟಮಿನ್ಗಳು), ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನು ಯೂರಿಯಾವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಟಿನ್, ಮದ್ಯದಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುವವರೆಗೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಲ ಭುಜದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು: ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. liver.org.au ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ನೋವು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿದ್ದರೆ, ನೋವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು 'ಫ್ರೆನಿಕ್ ನರಗಳ' ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಬಲ ಭುಜದಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾಸ, ಕಾಮಾಲೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಊತದಂತಹ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ: ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್' ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಾಗ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್' ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ: ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆ) ಇಲ್ಲವೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಊಟದ ನಂತರ ತೃಪ್ತಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಊಟದ ನಂತರವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ವಾಕರಿಕೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಇತರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಮಾಲೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು.
ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದರೂ ಆಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಕೃತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಇಲ್ಲವೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಶಕ್ತರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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