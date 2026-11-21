ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ: ತಜ್ಞರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹ ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಬರಿಯಾಗಬಾರದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 21, 2026 at 6:08 PM IST
ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರೆ, ಅವರ ದೇಹ ನಡುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಸುತ್ತಲಿರುವವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಉಂಟಾದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವಾಗಲು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಾಯವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು? ಯಾರಾದರೂ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ. ಅವರ ದೇಹ ನಡುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತಲೆ, ಕೈ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಬೇಕು: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತು ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೊಲ್ಲು, ದ್ರವಗಳು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಡಿ, ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ ಸಮಯ ಗಮನಿಸಿ: ಮೂರ್ಛೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದರು, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಿ. ನಂತರವೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ: ಮೂರ್ಛೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಬೆರಳುಗಳು, ಚಮಚಗಳು, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುರುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಇದರಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಬಹುದು.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡುಕವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ನೀರು, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು? ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ತಕ್ಷಣವೇ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು?
- ಸೆಳೆತವು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ
- ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮರಳುವ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾದರೆ
- ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾದರೆ
- ಸೆಳೆತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾದರೆ
- ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸೆಳೆತವಾಗಿದ್ದರೆ
ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
- ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಚೂಪಾದ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಸಿ. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ.
- ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸರಾಗವಾಗಲು ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 12 ಇಂಚು (30 ಸೆಂ.ಮೀ) ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ದಿಂಬು, ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡಬಹುದು.
- ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿಯ ಕಾಲರ್, ಟೈ, ಬೆಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸುತ್ತಲೂ ಜನರು ಗುಂಪುಗೂಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎದೆಯ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟವಿದ್ದು, ವಾಂತಿ ಬರುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು, ರಕ್ತವಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ.
ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?
- ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರಚುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಠ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈಕಾಲು ಸೆಟೆದುಕೊಂಡು ಸೆಳವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಚಲನೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಡೆಯಬೇಡಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಚಮಚ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು?
- 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.
- ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ CPR ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
- ಬೀಳುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ.
- ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಸೆಳೆತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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