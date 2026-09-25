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ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

UTI KIDNEY DAMAGE KIDNEY DAMAGE UTI UTI SYMPTOMS IGNORE ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 1:02 PM IST

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ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪದೇ ಪದೇ ತುರ್ತಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ (UTI) ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಇದರ ಹಿಂದೆ, ಗಂಭೀರವಾದ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು (UTI) ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ದೇಹದ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಂತೆ ತೋರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

UTI KIDNEY DAMAGE KIDNEY DAMAGE UTI UTI SYMPTOMS IGNORE ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು?: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ( UTIs) ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವೇ ನಿಜವಾದ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶದಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸೋಂಕನ್ನು 'ಪೈಲೋನೆಫ್ರಿಟಿಸ್' ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

UTI KIDNEY DAMAGE KIDNEY DAMAGE UTI UTI SYMPTOMS IGNORE ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಮಂಜಿನಂತಹ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ನೋವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೋಂಕು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತೆ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸಂಕೇತಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜ್ವರ, ಚಳಿ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೇವಲ ತೀವ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನಷ್ಟೇ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ದ್ರವಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ. ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, UTI ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತವು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ಸೋಂಕುಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ತಡವಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

UTI KIDNEY DAMAGE KIDNEY DAMAGE UTI UTI SYMPTOMS IGNORE ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:

ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ: ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ, ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉರಿ ಅನುಭವವಾಗುವುದು, ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆಯಾದರೂ ಪದೇ ಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರವು ಮಂಜಿನಂತೆ (ಮೋಡದಂತೆ) ಕಾಣುವುದು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವುದು.

ನಿರಂತರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ: ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲವೇ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಸೋಂಕು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

UTI KIDNEY DAMAGE KIDNEY DAMAGE UTI UTI SYMPTOMS IGNORE ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶರೀರದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಚಳಿ - ನಡುಕದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ (ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಡೆಗೆ) ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಕರಿಕೆ & ವಾಂತಿ: ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹವು ತೀವ್ರ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

UTI KIDNEY DAMAGE KIDNEY DAMAGE UTI UTI SYMPTOMS IGNORE ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಕುರಿತು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ (UTI) ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳು (ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಾಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

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UTI SYMPTOMS IGNORE
ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್
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