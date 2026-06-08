ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 4:12 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಬದಲಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೋಶಗಳ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ?: ಇದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲವೇ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಸಾಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಮೆದುಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಗಡ್ಡೆಗಳು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು (ದ್ವಿತೀಯ ಗಡ್ಡೆಗಳು). ಇವುಗಳನ್ನು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇಹದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಿಂದ (ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಸ್ತನಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದಂತಹ) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹರಡಿದಾಗ, ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಕ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಮೆದುಳಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಇವುಗಳ ಮೂಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ಲಿಯಲ್ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಗ್ಲಿಯೋಮಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೆಡುಲ್ಲೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ (ಪ್ರಾಚೀನ ನ್ಯೂರೋಎಕ್ಟೋಡರ್ಮಲ್ ಗೆಡ್ಡೆ), ಗ್ರೇಡ್ 1 ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟೋಮಾಗಳು, ಎಪೆಂಡಿಮೋಮಾಗಳು, ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡದ ಗ್ಲಿಯೊಮಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಹಾಗೂ ಮೆಡುಲ್ಲಾದ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ. ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟೋಮಾಗಳು, ಮೆನಿಂಜಿಯೋಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲಿಗೊಡೆಂಡ್ರೊಗ್ಲಿಯೊಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಡ್ಡೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅದರ ದರ್ಜೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡ್ 3, ಗ್ರೇಡ್ 4 ಗೆಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನಾಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೈಟೋಮಾ, ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾ- ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ: ಗ್ಲಿಯೊಬ್ಲಾಸ್ಟೊಮಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕೆಲವೇ ರೋಗಿಗಳು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪ್ರಬಲ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ ಲಿಂಫೋಮಾ ಎಂದರೇನು?: ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಗಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ (CNS) ಲಿಂಫೋಮಾ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ದುಗ್ಧರಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಮಾ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲ (CNS) ಲಿಂಫೋಮಾವು ಮೆದುಳು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದುಗ್ಧರಸ ನಾಳಗಳಿಲ್ಲ, ಗೆಡ್ಡೆಯು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಗಳಿಂದ (ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು) ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಶಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಾ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ: ಸೌಮ್ಯ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ) ಹಾಗೂ ಮಾರಕ (ಕ್ಯಾನ್ಸರ್). ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದವು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ. ಇವು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆದುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಾರಕ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ವಾಗಿವೆ. ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನಿಂಜಿಯೋಮಾಸ್, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಡೆನೊಮಾಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಮೆನಿಂಜಿಯೋಮಾಸ್ ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಪೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಅಡೆನೊಮಾಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ತಲೆನೋವು: ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರೋ-ಆಂಕೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯು ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ಯೂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಡಾ.ಡೇವಿಡ್ ಜಾಂಗ್ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಲೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
- ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಇರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾನಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ: ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ: ಮೆದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೆದುಳಿನ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಕಿವಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಗಡ್ಡೆಯು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗೆಡ್ಡೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು: ಮೆದುಳಿನ ಗಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ), ವಾಂತಿ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು, ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಮರಣೆ, ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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