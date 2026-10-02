ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಸಂಶೋಧನೆ
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಟ್ರಾಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ (ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ) ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : October 2, 2026 at 5:35 PM IST
ನಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ತಿಂಡಿಗಳು, ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ತಕ್ಷಣ ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಊಟ (ready to eat meals) ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಲಘು ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ಉಳಿಯುವ ಗುಣ, ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವನೆಯು ಕೇವಲ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ 8.8 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 51 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಗುಪ್ತ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳಿವು: 2ರಿಂದ 32 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು 'ಅಲ್ಟ್ರಾಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್' ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯರೋಗದ ಅಪಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯ: ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 100 ಗ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವು ಶೇ.4ರಷ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವಿನ ಅಪಾಯವು ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು 100 ಗ್ರಾಂ ಸೇವಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬದಲಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?: ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ರುಚಿಕಾರಕಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಬಾಟಲ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು
- ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಕೇಕ್ಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು
- ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುರ್ಕುರೆಯಂತಹ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
- ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನೂಡಲ್ಸ್, ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳು
- ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
- ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸಿದ ಹಾಲು, ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಇವು ತೀವ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಆಹಾರಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳು, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಾರದಾ?: ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ನಟ್ಸ್, ಮೀನುಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಇದರ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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