ಹೆಲ್ದಿ & ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರೂ ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : July 16, 2026 at 6:49 PM IST
ಮಾಲಿನ್ಯ, ರಾಸಾಯನಿಕಭರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಕಾಲಿಕ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೇರುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂಗಳ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು, ಜನರು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಹೇನುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ವಿಭಜಿತ ತುದಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಡಾ.ಆರಾಧನಾ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ: ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಜಿಡ್ಡು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಆರಾಧನಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಲೆಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿದಾಯ: ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು, ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಳಕು, ಪದರಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ: ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್: ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒರಟಾದ, ನಿರ್ಜೀವ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿಗೆ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕೂದಲಿಗೆ: ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸರಳವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಒಣ ಕೂದಲಿಗೆ: ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ ಕೂದಲು ಇರುವವರು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ, ಎರಡು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಇಲ್ಲವೇ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ (ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ) ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಕೂದಲಿಗೆ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಾ (ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ಪೇಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶ: ನೀವು ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು (ಸ್ಲಿಟ್) ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಒಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಲೆಹೊಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆ: ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಒಣ ಚರ್ಮ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಬಳಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬಾರದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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