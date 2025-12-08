ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ನ ನಿಖರವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದರೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 8, 2025 at 9:19 PM IST
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಾಗರ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಪಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಪಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದು 140/90 ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪಿ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಇದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಪಿ ಮಾನಿಟರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಪಿ ಕಫ್ (BP Cuff) ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್/ಡಯಾಸ್ಟೊಲಿಕ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ 10 ಘಟಕಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ತೋಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
- ಊಟದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು.
- ನಿಖರವಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೀಡಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಳೆಯಬೇಕು. ಮೂರು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ, ವಾಚನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
- ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ, ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ತೇವವಾದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಾದ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
- ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ಸೂಜಿಯಿಂದ ಬೆರಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ರಕ್ತ ಹೊರಬರದಿದ್ದರೆ, ಬೆರಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ. ಇದು ಅಂಗಾಂಶ ದ್ರವವು ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ಬೆರಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
- ಊಟವಾದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಬಿಪಿ, ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
ರೀಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಬಿಪಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು, ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಬಿಪಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಬಿಪಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉಪವಾಸದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು 100 ಮಿಗ್ರಾಂ/ಡಿಎಲ್ ಮೀರಿದರೆ, ಅವರು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರದು. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬಿಪಿ ಇದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವವರು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಪಿ ಯಾವಾಗಲೂ 120/80, ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ 70ರಿಂದ 120 ಮಿಗ್ರಾಂ/ಡಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಊಟದ ನಂತರ 2 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ 180 ಮಿಗ್ರಾಂ/ಡಿಎಲ್ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
-ಡಾ.ಶ್ರೀಭೂಷಣ್ ರಾಜು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನಿಜಾಮ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಿವು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದೇ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವವರು ಸಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಬಿಪಿ, ಮಧುಮೇಹವು ಮೌನವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪದೇ ಪದೇ 140/90 ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು 200 ದಾಟುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.