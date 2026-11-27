ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಜಾರ್ಜ್ ಬಳಿಕ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ವೈದ್ಯರ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು
ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾದಾಗ, ವೈದ್ಯರು ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 27, 2026 at 8:21 PM IST
ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ಐಸಿಯು (NICU - ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ)ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ (37 ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ) ಶಿಶುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ, ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಸೂಕ್ತ ತಾಪಮಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಶುಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಶೋದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ಡಿ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ 28 ದಿನಗಳು ಮಗು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವಧಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ.
- ತೆರೆದ ತೊಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ.
- ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, 'ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ಮರಿ' ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೂಚಿಸಲಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆ: ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಬಾಟಲ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಮಗು ಹಸಿವಿನಿಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ತಲೆಯನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿಸುವುದು, ತಮ್ಮ ಮುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೀರುವುದು ಅಥವಾ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆಯೆಂದರೆ, ಹಾಲುಣಿಸಲು ಎಬ್ಬಿಸಿದರೂ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಮಗುವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ (ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ) ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಿ.
ಮಗುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಗುವಿನ ಡೈಪರ್ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಹಜ, ಮಗು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಗುವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದು: ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಚಳಿ ತಗಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ - skin to skin contact). ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಮಗುವನ್ನು ದಪ್ಪ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಬದಲು, ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಧರಿಸಿ.
- ಮಗುವಿಗೆ ಚಳಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ. ಕೈ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳು ತಣ್ಣಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಚಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.
- ಕೋಣೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
- ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ.
- ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ.
- ಮಗು ಮಲಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಂಬುಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಆಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಇಡಬೇಡಿ.
- ಮಗುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಬೇಡಿ; ಹಾಗೆಯೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಃ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಗುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು:
- ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇರುವ ಯಾರನ್ನೂ ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
- ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲೂ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಲಸಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು RSV (ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕು) ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆಗಳು: ಮಗುವಿನ ತೂಕ, ದೃಷ್ಟಿ, ಶ್ರವಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು "ಸರಿಪಡಿಸಿದ ವಯಸ್ಸು" ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಗುವಿನ ನಿಗದಿತ ಜನನ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಇತರ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಡಿ.
ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ಮಗು ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವುದು, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗುವುದು.
- ತುಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಗು ಬಳಸುವ ಡೈಪರ್ಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು.
- ಜ್ವರ ಬರುವುದು, ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗೆ ಅನಿಸುವುದು.
- ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ದೇಹವು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಅನಿಸುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುವುದು.
- ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ: ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಂತರ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದುಃಖ, ಆತಂಕ, ಒಂಟಿತನ ಅನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮಲಗಿರುವಾಗ ನೀವೂ ನಿದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದೇ ಹಂತವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಟಿ ಬಂದಿರುವ ಇತರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ, ಖಿನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಡಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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