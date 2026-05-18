ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಣಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರಿಸಲು ಪೋಷಕರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : May 18, 2026 at 5:01 PM IST
ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಂಪಾಗಬಹುದು, ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಕೋಮಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೆಂಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಕಡಿಮೆ ಲಿಪಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರ ಚರ್ಮವು ಹಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂತಹ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುಳ್ಳೆಗಳು: ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಚರ್ಮವು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೆನ್ನೆ, ಗಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಹಣೆಯಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಪೀಡಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೇ, ವಯಸ್ಕ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮದ ತಡೆಗೋಡೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ, ಚರ್ಮವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಶಿಶುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೈಪರ್ಗಳ ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಇರುವುದು: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ (clevelandclinic) ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಪರ್ ರಾಶ್ (ಡಯಾಪರ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್) ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಡುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಂಪು, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಡೈಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಡೈಪರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚರ್ಮವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೆತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು: ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮ (ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ) ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಬಹುದು. ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ತೇಪೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 'ಕ್ರೇಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಕೂದಲನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ಅವರು ಒದಗಿಸುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೇಡಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಎರಿಥೆಮಾಟಸ್ ಪ್ಲೇಕ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಿಡ್ಡಿನ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾಪಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ (National Library of Medicine) ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
