ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮಗಾಗಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಜೀವನಶೈಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : June 2, 2026 at 2:55 PM IST
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪಾಗುವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್), ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
20-20-20 ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಒಣ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೈನ್)ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು 20-20-20 ನಿಯಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರದೆಯನ್ನು 16ರಿಂದ 20 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ನಿಯಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರ ನೋಡಿ.
- 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಿ.
- ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಡಲು ತಜ್ಞರು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಇ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಲ್ಯೂಟೀನ್, ಜಿಯಾಕ್ಸಾಂಥಿನ್ ಹಾಗೂ ಸತುವುಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟದಂತಹ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆಪ್ತಲ್ಮಲಜಿ(ನೇತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ) ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡ, ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು, ಶುಷ್ಕತೆ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ದುರಸ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ (ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್) ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಜನ್ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳು, ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಕೆಲವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಸಲಹೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಕೈಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು, ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಂಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೈಕೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನಿಂದ ತೇವಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆಪ್ತಲ್ಮಲಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಧರಿಸುವವರು ಕಣ್ಣಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳು: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು (ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕನ್ನಡಕಗಳಂತಹವು)ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿನ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕು.
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೋಡಲು CDC ವರದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಣ್ಣನೆಯ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
