ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭುಜಗಳ ಬಿಗಿತ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ನೋವುಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬದರ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೂಳೆ ನೋವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 3, 2025 at 3:44 PM IST

3 Min Read
ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವಿನ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು, ಮೂಳೆ ನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಭುಜಗಳ ಬಿಗಿತ ಹಾಗೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋವು ಏಕೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗಿತ: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಸೊಂಟ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲು ನೋವು (Getty Images)

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೀಲು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯೂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೀಲು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು (Getty Images)

ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳು ಉಲ್ಬಣ: ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಗಾಯಗಳು ಶೀತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸಂಧಿವಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೀಲುಗಳು ಬಳಲುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಊತ ಹಾಗೂ ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲ: ಹೊರಗೆ ಶೀತ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ನೋವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು (Getty Images)

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

  • ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಖವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬಹುದು.
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಬೆನ್ನು, ತೊಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕರುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು.
  • ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಲಘು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
  • ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್‌ನಂತಹ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕಾಲುಗಳು ಕವರ್​ ಮಾಡಲು ಉಣ್ಣೆಯ ಸಾಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?: ನೋವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಿದ್ದರೆ, ನೋವು ನಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಲಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

ಕಾಲು ನೋವು (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು (Getty Images)

