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ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳಿವು

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

URIC ACID HOW TO REDUCE URIC ACID NATURALLY TEA TO REDUCE URIC ACID ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 18, 2026 at 5:42 PM IST

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ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ದೇಹವು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಗೌಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಟ್ಟ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ರಕ್ತದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್ಯೂರಿಸೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹರಳುಗಳ ರಚನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೌಟ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕೀಲು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಗೌಟ್‌ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

URIC ACID HOW TO REDUCE URIC ACID NATURALLY TEA TO REDUCE URIC ACID ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ಶೇಖರಣೆ ಕೀಲುಗಳು, ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಪುಣೆಯ ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಕ್ಷಿತಿಜ್ ರಘುವಂಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಫೀನ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

URIC ACID HOW TO REDUCE URIC ACID NATURALLY TEA TO REDUCE URIC ACID ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗುತ್ತೆ:

ದಾಸವಾಳ ಟೀ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್‌ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಾಸವಾಳ ಟೀ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪೂರಕ ಪಾನೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು, ದಾಸವಾಳವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಸಸ್ಯ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಸಾರವು ರಕ್ತದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ 'ಕ್ಸಾಂಥೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್' ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೀಲುಗಳ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಗೌಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಂಡೇಲಿಯನ್ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಅಜ್ವೈನ್: ಅಜ್ವೈನ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಉರಿಯೂತದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಶುಂಠಿ: ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಶುಂಠಿ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ನೋವು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿ ಕುದಿಸಿ ನೋವಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು: ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್: ನಿಯಮಿತ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸೇವನೆಯು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಯಂತಹ ಬೀಜಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲಕ್, ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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URIC ACID
HOW TO REDUCE URIC ACID NATURALLY
TEA TO REDUCE URIC ACID
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ
HOW TO LOWER HIGH URIC ACID LEVEL

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