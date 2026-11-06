ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳಿವು
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : November 6, 2026 at 4:35 PM IST
Diwali festival safety Tips: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಬ್ಬದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅತಿಯಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಶುಚಿಯಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರಬಹುದು. ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?: ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಅಸ್ತಮಾ ದಾಳಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ (ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಉರಿಯೂತ), ಸಿಒಪಿಡಿ (COPD) ಯಂತಹ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೊರಗಡೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪಟಾಕಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು, ನಿದ್ರೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವುದು, ಭಾರವಾದ (ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ) ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು, ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಭಾರವಾದ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ (ಡಯಾಬಿಟಿಸ್) ಇರುವವರಿಗೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಸೇವನೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 'ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ' ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ತೋರಬಹುದಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಕ್ಕರೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಆಹಾರದ ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು.
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟರೆ, ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ತಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, ಅತಿಸಾರ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದೀಪಾವಳಿಯು ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಟಾಕಿಗಳ ಹೊಗೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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