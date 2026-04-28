ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ವಿಪರೀತ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆಗಳು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ವಿಪರೀತ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : April 28, 2026 at 4:06 PM IST
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹವು ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರವಾದ ತಾಪಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ತಾಪಮಾನದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನದ ಹೊಡತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವವರು ಹಾಗೂ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಾಖದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರಿಕೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಮಕ್ಕಳ ಮೋಜನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಖದ ಬಳಲಿಕೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು: ಮಗುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ವೇಗವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡದಿದ್ದರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯು ದೇಹದಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ
- ಕಿರಿಕಿರಿ, ತಲೆನೋವು
- ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಲಸ್ಯ ಕಾಡುವುದು
- ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟ ಇಲ್ಲವೇ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ
- ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು 104F ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ಸಾವರಿಸಿ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಶಾಖದಿಂದ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು?: ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ORS, ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಕರಿದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್, ಹಳೆಯ ಊಟ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಖದ ಹೊಡೆತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
- ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಸಡಿಲವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿಸಿ.
- ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಲು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲು ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ.
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವತ್ತ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಆಗಾಗ ನೀರು, ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಿ.
- ಮಗು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಲವಣಾಂಶದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕಾಗಿ ಓಆರ್ಎಸ್ ದ್ರಾವಣ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಗಲವಾದ ಹ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
- ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚಿ
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.
- ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಆಡುವ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ.
- ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಕ್ಕಾದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳ ಚರ್ಮ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಮೈ ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
