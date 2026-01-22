ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
Published : January 22, 2026 at 8:28 PM IST
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ವೈರಸ್ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಮುಖ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ನಿಫಾ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಐಸಿಎಂಆರ್-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ (ಎನ್ಐವಿ)ಯ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಪ್ರಜ್ಞಾ ಯಾದವ್ ಬುಧವಾರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಇಬ್ಬರೂ ದಾದಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೋಂಕಿತ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇತರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅವರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವರದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
19 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆ: 19 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ನಾಡಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಐದು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ 17 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಎರಡು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು, ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಂಡದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ರೋಗದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹರಡುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇರಳದ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್, ಮಲಪ್ಪುರಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ? ನಿಫಾ ಎಂಬುದು ಬಾವಲಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವೈರಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1998 ಹಾಗೂ ಮೇ 1999ರ ನಡುವೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ 276 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿಢೀರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಇತರ ಜನರು, ಸೋಂಕಿತ ಬಾವಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿತ ಹಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ, ಕಲುಷಿತವಾದ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಸಿ ತಾಳೆ ರಸ ಅಥವಾ ಸೇಂಧಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಬಾವಲಿಗಳ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು. ಶಂಕಿತ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ರೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ? ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾವಲಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಬಾವಿಗಳು, ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಹಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಕಲುಷಿತ ಅಂಗಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ದಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಶಂಕಿತ ಅಥವಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಹ ರೋಗದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
- ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ರೋಗಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸೋಪ್, ನೀರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
- ಶಂಕಿತ/ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಿಫಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- ಏರೋಸಾಲ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌನ್, ಕೈಗವಸುಗಳು, ಮುಖವಾಡ, ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಶೂ ಕವರ್ಗಳಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಪಿಪಿಇ) ಬಳಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು.
- ಮೀಸಲಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಸಲಾಗಿಲ್ಲದ, ಬಿಸಾಡಲಾಗದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಕರ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸೋಂಕು ರಹಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕಿತ ನಿಫಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
- ನಿಫಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಸಹಾಯಕರನ್ನು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕಿತ ನಿಫಾ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಇತರ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಏಕಾಏಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಸಿಎಂಆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್: ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿನ ನಿಖರವಾದ ರೋಗಕಾರಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಫಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕುಲೋಪತಿ, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೆರಿವಾಸ್ಕುಲರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆ, ಉರಿಯೂತ, ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರೆಮಿಯಾದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೈಟೊಕಿನ್ಗಳು, ಕೀಮೋಕಿನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಿಫಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾಲಾವಧಿಯು 4ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವರ್ತನೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕ ಜ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯು ನೋವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೂರುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರಕ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
