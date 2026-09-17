ಸರಿಯಾದ ಉಪಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಉಪಹಾರವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 17, 2026 at 5:50 PM IST
ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಉಪಹಾರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೊಕ್ಕೊಂದು ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಊಟದ ಸಮಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್ (Circadian Rhythm) ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ಉಪಹಾರದ ಸಮಯವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವ 297 ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಿನದ ಮೊದಲ ಊಟವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪವಾಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (Insulin Resistance) ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ (ಎರಡನೇ ಊಟದ ಪರಿಣಾಮ) ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಶೋಧನೆವೊಂದು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವರು ಉಪಹಾರ ಬಿಟ್ಟವರಿಗಿಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ದಿನದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಉಪಹಾರವೊಂದು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾರಿ ಉಪಹಾರವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಪಹಾರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಊಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಹಾರವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ ತಾವು ಏನು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಉಪಹಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿ-ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಉಪಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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