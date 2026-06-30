ETV Bharat / health

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿವಾರಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ರುಚಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪಥ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವರದಾನ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿವಾರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

PRE DIABETES DIABETES HOW TO PREVENT DIABETES ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 30, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಊಟವು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ರೋಗವೇನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಯುಕ್ತಿ ಪಹ್ವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ತಮ್ಮ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.

PRE DIABETES DIABETES HOW TO PREVENT DIABETES ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಏನಿದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ?: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 'ಗ್ಲೂಕೋಸ್' ಎಂಬ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 'ಇನ್ಸುಲಿನ್' ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಗತ್ಯ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ದಣಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ನಿವಾರಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು:

ಹೆಸರುಬೇಳೆ: ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಮಸೂರವು ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಲಕಾಯಿ: ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

PRE DIABETES DIABETES HOW TO PREVENT DIABETES ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೆಂತ್ಯ: ಮೆಂತ್ಯವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆಹಾರದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ: ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಾದ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಖನಿಜ 'ಕ್ರೋಮಿಯಂ' ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಡಲೆ: ಬಿಳಿ ಕಡಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದಿಂದಾಗಿ ಇವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

PRE DIABETES DIABETES HOW TO PREVENT DIABETES ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
ಮಧುಮೇಹ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು: ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಲಕ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಅಗಸೆಬೀಜ: ಅಗಸೆಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲಿಗ್ನಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಗಸೆಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಪುಡಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವಿಸಬಹುದು.

ತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್: ಅನೇಕ ಜನರು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಊಟದಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೀರಲ್ಪಡುವ ದರವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ದೇಹದ ಶತ್ರುವಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಊಟದ ನಂತರದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

PRE DIABETES DIABETES HOW TO PREVENT DIABETES ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಈ ಗೈಡ್​ಲೈನ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು
  2. ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ & ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
  3. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸೂಪರ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡಿ ಫಿಟ್​ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರಿ
  4. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಅವು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?
  5. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಲಕ್ಷಣ & ಕಾರಣಗಳೇನು?

TAGGED:

PRE DIABETES
DIABETES
HOW TO PREVENT DIABETES
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ
INSULIN RESISTANCE FOOD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.