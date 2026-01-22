ETV Bharat / health

ಸರಳವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?; ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು!

ಅನೇಕರು ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 22, 2026 at 4:27 PM IST

3 Min Read
ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುವ ಬಹುತೇಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಮ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಳಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆವರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲದೇ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಡಾ.ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ ಅವರು, ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಜನರು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲವೇ ಸಮಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಸಿವು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು: ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುವುದು. ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಮೆಗಾ - 3, 6 (ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮಿಗ್ರಾಂ), ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ (ತಿಂಗಳಿಗೆ 60 ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು), ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ- 2 (ದಿನಕ್ಕೆ 55 ಎಂಸಿಜಿ) ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ (ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಮಿಗ್ರಾಂ) ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರಕಗಳು ದೇಹದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಹಸಿವನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಹಂಬಲಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಪೂರಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ. ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ?: ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಿನ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮತೋಲಿತ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರೀ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ?: ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಲಘುವಾದ ವಾಕಿಂಗ್, ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಬದಲಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯವುದು. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಂತಹ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ನೀವು ಜಿಮ್‌ಗೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡದೇ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವೇಟ್​ ಲಾಸ್​ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು?: ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಮಲ್ಹರ್ ಗನ್ಲಾ ಅವರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ದಿನಚರಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್‌ನ (Crash Dieting) ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

