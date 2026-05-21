ETV Bharat / health

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆತಂಕ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಇವು

ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ANXIETY AND SADNESS REDUCE ANXIETY and SADNESS ANXIETY ಆತಂಕ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು
ಆತಂಕ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 21, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ. ಏರಿಳಿತ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಸಂಕಟದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುಃಖವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟಾದರೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಹಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತಂಕ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು: ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ANXIETY AND SADNESS REDUCE ANXIETY and SADNESS ANXIETY ಆತಂಕ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು
ಆತಂಕ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು: ನೀವು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುವ ಧ್ವನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ರಾಗವನ್ನು ಗುನುಗುವುದು ಮೆದುಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೋವು ನಿವಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು: ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೋವು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರುವುದು: ದೇಹದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯವು ಸಹ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ANXIETY AND SADNESS REDUCE ANXIETY and SADNESS ANXIETY ಆತಂಕ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು
ಆತಂಕ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಶಾಂತತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ (ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು) ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ, ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕರಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ದುಃಖ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆತಂಕದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ANXIETY AND SADNESS REDUCE ANXIETY and SADNESS ANXIETY ಆತಂಕ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು
ಆತಂಕ, ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಎಬೋಲಾ ಕುರಿತು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು & ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
  2. ಕೋವಿಡ್ -19 ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?; ನೂತನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
  3. E ಫಾರ್ಮಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮರ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮುಷ್ಕರ: ಏನಿದು ವಿವಾದ?
  4. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!
  5. ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುವುದು ಏಕೆ?; ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

TAGGED:

ANXIETY AND SADNESS
REDUCE ANXIETY AND SADNESS
ANXIETY
ಆತಂಕ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು
TIPS TO OVERCOME ANXIETY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.