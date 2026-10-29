ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸದಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸವಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತವಾದ ಪೂರ್ಣ ಊಟದ ನಂತರ, ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಪನೀರ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 7:50 PM IST
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಬ್ಬದ ತಿನಿಸುಗಳ ಸುವಾಸನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಬಗೆಬಗೆಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನದಿರಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಬಯಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಆಸೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ, ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: ರಸಗುಲ್ಲಾ, ಪಾಯಸ ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶಗಳು, ದೇಹವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಜಿಲೇಬಿಯಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏರಿಸುತ್ತವೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ: ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿಯಿದ್ದಾಗ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಊಟದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಪನೀರ್ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ತಿಂಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಯಾರಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಹಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಇರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ನಾರು, ಪ್ರೋಟೀನ್: ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಊಟದ ಬಳಿಕ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿಗಳು: ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕರಿದ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆ, ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ, ತರಕಾರಿಯ ಹೋಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಡಿಗೆ & ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ: ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ನಂತರ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟ ಗಮನಿಸುವುದು: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ: ಹಬ್ಬದ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಯುಕ್ತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಚಹಾ, ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಔಷಧಗಳು & ಇನ್ಸುಲಿನ್: ಹಬ್ಬದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಒತ್ತಡ & ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒತ್ತಡ, ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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