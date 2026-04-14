ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ: ಇಲ್ಲಿವೆ ವೈದ್ಯರ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್!
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 14, 2026 at 5:06 PM IST
ಇಂದಿನ ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀಲು ನೋವಿನವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಈ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಗೌಟ್ (ಸಂಧಿವಾತ) ವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೈಪರ್ಯುರಿಸೆಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಧಿಕವಾದಾಗ ಆಮ್ಲವು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಮೂತ್ರನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಉರಿಯೂತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌಟ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ: ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಯಕೃತ್ತು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಬಿಯರ್ ಸೇವನೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.
ದೇಹದ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 'ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಿಂಗ್' ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತೂಕ ನಷ್ಟವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕತೆ ಅವಶ್ಯ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಾನಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡದಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳೊಳಗಿನ ಶೋಧಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ದೇಹದಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಭವವನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಮಗುವಿನ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
- ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಿದೆ: ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ
- ನಿಮಗೆ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
- ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸೇವಿಸಬಹುದೇ?; ಕೆಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ