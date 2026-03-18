ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಫ್ರೋಟೀನ್‌ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿವು

ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

Protein strengthens muscles increase protein intake in diet ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು How to increase protein intake
ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಿವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : March 18, 2026 at 8:17 PM IST

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಹಾರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Protein strengthens muscles increase protein intake in diet ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು How to increase protein intake
ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ವಿವಿಧ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು: ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಕೆಂಪು ಮಸೂರ ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಮಾ (ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Protein strengthens muscles increase protein intake in diet ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು How to increase protein intake
ಪನೀರ್ (Getty Images)

ಹಾಲು & ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್ (ಪನೀರ್) ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಎರಡರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪನೀರ್ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಮೊಟ್ಟೆ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್' ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

Protein strengthens muscles increase protein intake in diet ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು How to increase protein intake
ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ (Getty Images)

ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸೋಯಾ ಪನ್ನೀರ್, ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Protein strengthens muscles increase protein intake in diet ಫ್ರೋಟೀನ್​ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು How to increase protein intake
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (Getty Images)

ನಟ್ಸ್: ಬಾದಾಮಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗಸೆಬೀಜಗಳಂತಹ ಹಾಗೂ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

