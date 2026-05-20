ಕೋವಿಡ್ -19 ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?; ನೂತನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವರದಿಯೊಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ.
Published : May 20, 2026 at 2:57 PM IST
ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳು ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ರೋಗಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದವು. ಈ ವೈರಸ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. COVID-19 ರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಜಗತ್ತು ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಸ್ತವವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. COVID-19 ಬಂದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎಬೋಲಾ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಜಗತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಬೆಂಬಲಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ (GPMB) ಹೊಸ ವರದಿಯು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಣಕಾಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಗತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸೋಂಕಿನ ಬೆದರಿಕೆ: 'ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಗತ್ತು: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಗಳು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವರದಿಯು, COVID-19 ಬಂದು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಜಗತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ರೋಗದ ಬೆದರಿಕೆ ಈಗ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಭಜಿತ ಜಾಗತಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬೆದರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಬೋಲಾ, ಜಿಕಾ, COVID-19 ಮತ್ತು mpox ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಿತು. ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗರೀಕರಣ, ಸಂಘರ್ಷ, ಪರಿಸರ ಅಡಚಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜಿಪಿಎಂಬಿ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
WHO ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2015ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳು, ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಈ 'ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ' (ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು) ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ನಂಬಿಕೆ, ಸಮಾನತೆ ಕ್ಷೀಣ: GPMB ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಔಷಧೀಯ ಉದ್ಯಮದೊಳಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲಸಿಕೆಗಳು, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ mpox ಏಕಾಏಕಿ ಹರಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. mpox ಲಸಿಕೆಗಳು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು 24 ರಿಂದ 27 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 17 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 'ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ' ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈಗ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಮನೋಭಾವ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ GPMB ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೊಲಿಂಡಾ ಗ್ರಾಬರ್ ಕಿಟಾರೋವಿಕ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ಈ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೇ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಸಮಾನತೆಯ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಮಳಿಗೆಗಳು: COVID-19 ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆರವು ಈಗ 2009ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ರಾಜಕೀಯ ಗಮನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಣಕಾಸು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: GPMB ವರದಿಯು ಭೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ತುರ್ತು ಮೂರು-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದೆ.
- ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆರೈಕೆ: ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಲವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ದೈನಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ತಡೆರಹಿತ ವಿತರಣೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೈಜ ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಪನ: ಅಪಾಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕೂಲಂಕಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಗ್ರ, ದತ್ತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವರದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ: ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ವರದಿಯು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ರೋಗಕಾರಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಂಚಿಕೆ (PABS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶಗಳಿವು:
- COVID-19ನಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ.
- ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯು ಗಂಭೀರ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
- ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಧಿತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶ, ಬಲವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹಣಕಾಸು ಸೇರಿವೆ.
- ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
