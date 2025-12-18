ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು?: ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : December 18, 2025 at 5:12 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಚಿಕ್ಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕೊರತೆ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಸಾಕು: ಜೈಪುರದ ಸಿ.ಕೆ. ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪ್ರಸೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ. ದಧಿಚ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಶೀತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ -3 ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಋತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತ ದೋಷ ಅಧಿಕವಾದರೆ, ದೇಹವು ಶೀತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಣ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಚರ್ಮ, ಕೀಲು ನೋವು ಅಥವಾ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು?: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ತಲೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಣ ಗಾಳಿಯು ಅವರ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 2 ಬಾರಿ ತಲೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಶುಗಳ ನೆತ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
8 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆದ ಬಳಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ತೊಳೆಯುವ ಆವರ್ತನವು ಮಗುವಿನ ಕೂದಲಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು, ಕೊಳಕು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ (ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ) ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಣ ಅಥವಾ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ (ಪ್ರತಿ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿವು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಗುವಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಬಳಸಿ: ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮಗುವನ್ನು ಟವೆಲ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಗು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.