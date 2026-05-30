ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ?: ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?

ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
Published : May 30, 2026 at 4:57 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಸವಾಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನುವಭಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ದರ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸೋಡಾ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಫಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ನೀರು, ಹೊಳೆಯುವ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸದ ಚಹಾ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧಾನ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದೇ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ?

ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು - ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದೊಳಗೆ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ: ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ದೇಹದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ನೀರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇಹದ ನೀರಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಗ್ಲೈಕೋಜೆನ್' ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂ ನೀರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಈ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ದೇಹದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಊತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಹಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಹಸಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಷ್ಟೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇವಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತರುವಾಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಮೆದುಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಭಾವನೆ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ತ್ವರಿತ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಊಟದ ನಂತರ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ (ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್‌ನಂತಹ) ಕಂಡುಬರುವ ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಂತಹ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಕ್ಕರೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್​​ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರಿಸುವ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇನು? ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

