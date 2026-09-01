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ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ಹೊರಹಾಕಲು, ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದೀಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

KIDNEY HEALTH KIDNEY HEALTH INFORMATION HOW MUCH WATER DRINK PER DAY ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 1, 2026 at 5:34 PM IST

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ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನೀವು ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

KIDNEY HEALTH KIDNEY HEALTH INFORMATION HOW MUCH WATER DRINK PER DAY ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಯಬೇಕು?: ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಯುಕೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ 6 ರಿಂದ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ತಾಪಮಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ: ನೀರು ಮೂತ್ರ, ಬೆವರು ಹಾಗೂ ಮಲದ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಯವಾದ ಕೀಲು ಚಲನೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

KIDNEY HEALTH KIDNEY HEALTH INFORMATION HOW MUCH WATER DRINK PER DAY ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಸಹ ಶೋಧನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ನೀರು, ಉಪ್ಪಿನ ತ್ವರಿತ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ರೀಜನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೌತ್​ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಜರ್ನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶಾಖ, ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಜ್ಞರು ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕ್‌ನಂತಹ ನೀರಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ನೀರು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಾಗ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

KIDNEY HEALTH KIDNEY HEALTH INFORMATION HOW MUCH WATER DRINK PER DAY ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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HOW MUCH WATER DRINK PER DAY
ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
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