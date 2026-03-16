ಭ್ರೂಣ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ದೈಹಿಕ & ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಭ್ರೂಣಗಳು ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ-3 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರೂಣ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ದೈಹಿಕ & ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : March 16, 2026 at 2:33 PM IST

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣವಿರಲಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ3 ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣ ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯು ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಲತಿಕಾ ಜೋಶಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಭ್ರೂಣಗಳು ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 15 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಎಕ್ಲಾಂಪ್ಸಿಯಾ, ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಲತಿಕಾ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ, ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತಾಯಿ, ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೂಕ್ತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣವು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ರಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ರಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ಲತಿಕಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಪಡೆದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಲತಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು.

  • ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ
  • ಅಸಮರ್ಪಕ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
  • ಆಯಾಸ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುವುದು
  • ಕಿರಿಕಿರಿ
  • ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳು
  • ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ
  • ಮೂಳೆ ನೋವು
  • ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದು
  • ವಿಳಂಬಿತ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು (ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ತೆವಳುವುದು)
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯರು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 3 ಪೂರಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 3 ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಲತಿಕಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೀಮಿತ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಂದಿರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಅವರನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಲಘುವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವ UV-B ಕಿರಣಗಳು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.

ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ಬಾಣಂತಿಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೂ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 3 ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ 3 ಅಣಬೆಗಳು, ಚೀಸ್, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ರಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಲವರ್ಧಿತ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

