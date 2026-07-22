ದೇಶದ ಮೊದಲ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಲಸಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? QDENGA ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 'QDENGA' ಎಂಬ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
Published : July 22, 2026 at 4:56 PM IST
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಭಯ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮಾರಕವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವರದಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಸಂಭವವು ಹನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಸೋಂಕು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು CDSCO ಈಗ 'QDENGA' ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ‘QDENGA’ ಲಸಿಕೆ?: ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (CDSCO) ಜಪಾನಿನ ಔಷಧ ಕಂಪನಿ ಟಕೆಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ‘QDENGA’ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ವೈರಸ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಿರೊಟೈಪ್ಗಳಿವೆ: DENV-1, DENV-2, DENV-3, ಮತ್ತು DENV-4. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವೈರಸ್ ಸಿರೊಟೈಪ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: 'ಡೆಂಗ್ವಾಕ್ಸಿಯಾ' ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. 'ಕ್ಡೆಂಗಾ' ಲಸಿಕೆಗೆ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನೀಡಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ: ಎಂಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ಲಸಿಕೆ ಡೆಂಗ್ಯೂನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇ.84ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.61ರಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಸಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಯುಕೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಲಸಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ 'ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇ' ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ (5 ಕೋಟಿ) ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಲಸಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ಲಸಿಕೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು WHO ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವೈರಸ್ ಸಿರೊಟೈಪ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. 'ಕ್ವೆಡೆಂಗಾ' ಲಸಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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