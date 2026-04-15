ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Published : April 15, 2026 at 8:58 PM IST
ಭಾರತೀಯರ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಉಪಹಾರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದವರೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು?: ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 23.5 ಲೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ICMR) ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯು 20 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಚಮಚಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಮಾಸಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 4 ಲೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಾರದು.
ಅಡುಗೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು - ಹಾಗೆಯೇ ಎ, ಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಕೆ ನಂತಹ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೈನಂದಿನ ಸೇವನೆಯು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (CVD) ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಡಿ: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನೊರೆ ಬರುವ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅದನ್ನು ಗಾಢ ಮತ್ತು ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
'ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಂತರ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಮೇಲೋಗರಗಳು, ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ದಪ್ಪ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ'.
-ಡಾ.ಅಂಜಲಿ ದೇವಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ
ಯಾವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಉತ್ತಮ?: ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಣ್ಣೆ: ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೈಲಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆ: ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಎಳ್ಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ಯಾನೋಲಾ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹೊಗೆಯಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಅದರ ಹೊಗೆಯ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅದು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
